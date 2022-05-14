Часть украинских беженцев возвращается домой из Литвы
Украинцы, которые из-за российского вторжения выехали в Литву, возвращаются домой. Еженедельно из литовского Каунаса в Украину отправляются три заполненных автобуса
Об этом пишет LRT.
"Мы были здесь около полутора месяцев. Нам очень понравилось, люди здесь очень приветливые. Все хорошо, но я хочу домой", – говорит украинка Катя, ожидая автобус в Украину на автовокзале Каунаса.
"Я прибыла сюда с депрессией. Я не хотела покидать Украину, но было страшно. Я не знала, что произойдет. Мы уехали через две недели после начала войны. А сейчас мы возвращаемся домой. Настроение гораздо лучше", – добавляет Ирина.
Решившие вернуться говорят, что волнуются за свою безопасность, но тоска по дому сильнее страха.
"Это страшно - из-за ракет, которые продолжают запускать. Выезжаем в Хмельницкую область. Военных действий там нет, но все равно страшно, когда над Украиной летают ракеты", - говорит Ирина.
Литовская общественная организация "Strong Together" уже четыре недели организует регулярные бесплатные автобусные поездки из Каунаса во Львов.
"Мы организовали два маршрута в понедельник и четверг еженедельно. В мае все автобусы заполнялись за два дня, поэтому мы добавили еще один рейс в субботу", – рассказывает Линас Скарджукас, руководитель пассажирской компании.
После высадки украинцев, вернувшихся во Львов, водители автобусов также увозят желающих выехать в Литву.
Издание сообщает, что в Литве зарегистрировано более 50 тысяч беженцев из Украины. Добавляют, что каждый день приезжают около 200-300 украинцев. Это почти в десять раз меньше, чем в середине марта.
- 13 мая в Вильнюсе начался трехдневный фестиваль "Украинские дни". Цель мероприятия - познакомить литовцев с украинской культурой и помочь украинцам лучше узнать столицу Литвы.
- Уровень преступности в Литве в первом квартале текущего года вырос на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди жертв мошенников есть беженцы из Украины.
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