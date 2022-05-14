Часть украинских беженцев возвращается домой из Литвы

Об этом пишет LRT.

"Мы были здесь около полутора месяцев. Нам очень понравилось, люди здесь очень приветливые. Все хорошо, но я хочу домой", – говорит украинка Катя, ожидая автобус в Украину на автовокзале Каунаса.

"Я прибыла сюда с депрессией. Я не хотела покидать Украину, но было страшно. Я не знала, что произойдет. Мы уехали через две недели после начала войны. А сейчас мы возвращаемся домой. Настроение гораздо лучше", – добавляет Ирина.

Решившие вернуться говорят, что волнуются за свою безопасность, но тоска по дому сильнее страха.

"Это страшно - из-за ракет, которые продолжают запускать. Выезжаем в Хмельницкую область. Военных действий там нет, но все равно страшно, когда над Украиной летают ракеты", - говорит Ирина.

Литовская общественная организация "Strong Together" уже четыре недели организует регулярные бесплатные автобусные поездки из Каунаса во Львов.

"Мы организовали два маршрута в понедельник и четверг еженедельно. В мае все автобусы заполнялись за два дня, поэтому мы добавили еще один рейс в субботу", – рассказывает Линас Скарджукас, руководитель пассажирской компании.

После высадки украинцев, вернувшихся во Львов, водители автобусов также увозят желающих выехать в Литву.

Издание сообщает, что в Литве зарегистрировано более 50 тысяч беженцев из Украины. Добавляют, что каждый день приезжают около 200-300 украинцев. Это почти в десять раз меньше, чем в середине марта.