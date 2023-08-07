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Часть титанового сырья, которое продает Украина, получает РФ, - расследование РБК-Украина

7 августа, 2023 понедельник
20:51
Экономика

Россия через посредников продолжает получать часть экспортируемого из Украины титанового сырья. Она использует его для производства самолетов и ракет

Об этом говорится в расследовании РБК-Украина.

Отмечают, что 20% мировых запасов титановых руд сосредоточено в Украине, которая практически не производит металлический титан и изделия из него. На экспорт идет концентрат, из которого уже в других странах производят готовую продукцию. Существует пять видов концентрата: рутиловый, ильменитовый, цирконовый, дистен-силеманитовый, ставролитовый. При этом контролируется только экспорт ильменитового концентрата – на его вывоз компании должны получить соответствующее разрешение, поскольку этот вид сырья признан продукцией двойного назначения и может использоваться в военных целях.

Так, с июля 2022 года по апрель 2023 года государственная Объединенная горно-химическая компания отправила на экспорт 82,2 тыс. тонн рудного концентрата, содержащего титан. Его партии были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Их учредителями, по данным издания, являются россияне, и они сотрудничают с Россией.

В частности, в июле, августе на сентябре 2022-го тысячи тонн титанового концентрата приобрела венгерская компания Sic Luceat Lux KFT, которую основали уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян. Издание пишет, что основными ее контрагентами и грузополучателями в 2021-2022 годах были российские компании.

Также издание приводит в пример польскую компанию BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированную в Варшаве, чьим основателем является гражданин РФ Руслан Акопян, зарегистрированный в оккупированном Харцызске Донецкой области. Летом и осенью 2022 года компания получала партии ильменита из Украины.

РБК-Украина утверждает, что Запорожский титано-магниевый комбинат, который до 2021 года принадлежал олигарху Дмитрию Фирташу, а сейчас – государству, также экспортировал свою продукцию иностранным компаниям, связанным с РФ. В настоящее время этот комбинат является единственным в Украине производителем губчатого титана, который продавал на экспорт не просто сырье, а готовую продукцию – титановую губку. слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. Впрочем, в 2022 году завод почти не работал, а только распродавал товар со складов. Так предприятию удалось реализовать около 2 тыс. тонн титановой продукции на сумму 276,6 млн грн.

Издание пишет, что среди покупателей продукции ЗТМК есть компании из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии. Все они имеют русских учредителей и соединены с РФ. В частности, зарегистрированная в Черногории компания Nadezda Invest Doo, чьими основателями являются Сергей Орехов и Владислав Нечипоренко, покупала у завода татрахлорид. А титановый шлак в 2022 году покупала чешская компания Cytleon Sro, чьим соучредителем является россиянин Леонид Цитленок, зарегистрированный в Москве.

Губчатый титан у компании покупала австрийская компания LL-Resourses GmbH, директором которой является гражданин РФ Анатолий Зайцев из Санкт-Петербурга. Зайцев проживает в Австрии и является доверенным лицом Фирташа.

"Государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. Где конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего военные заводы. В частности - крупнейший в мире производитель титана и продукции из него - "Корпорация ВСМПО -АВИСМА", которая исторически нуждалась в украинском сырье и продолжает нуждаться в нем сегодня", - утверждают в расследовании.

Также добавляют, что продукция ВСМПО-АВИСИМА широко используется военными заводами. Они, в частности, производят самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и другую продукцию.

  • 1 августа российское издание "Верстка" опубликовало расследование, в котором утверждало, что Россия в обход санкций ввозит иностранные компоненты для ВПК.
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