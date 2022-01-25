Часть средств международной помощи Украине должно пойти на оборону, – заместитель председателя Совета НБУ

Об этом замглавы Совета Национального банка Василий Фурман рассказал во время программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"На мой взгляд, часть средств международной помощи должна пойти на укрепление обороноспособности армии. В частности, на финансирование предприятий "Укроборонпрома", поскольку часть из них работает на советском оборудовании", – сказал он.



По его словам, эти средства могут использоваться не только для модернизации предприятий военно-оборонного комплекса, но и для построения новых объектов.



"Например, у нас нет патронного завода. Мы об этом говорим еще с 2015 года. Вопрос легко решается через механизм государственно-частного партнерства", – пояснил он.

Напомним, Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.

В конце декабря 2021 г. администрация президента США одобрила дополнительную оборонную поддержку Украине в размере $200 млн.