Часть спутников Starlink, вышедшая из строя из-за магнитной бури, сгорела над Пуэрто-Рико

Об этом сообщает некоммерческая организация "Sociedad De Astronomia Del Caribe", камеры которой зафиксировали момент сгорания.



Нидерландский специалист Марко Лангбрек, отслеживающий спутники, написал в блоге, что сломанные спутники будут сгорать в атмосфере в течение недели в районах между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной широты.





Напомним, 3 февраля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

9 февраля компания SpaceX из-за влияния магнитной бури спрогнозировала сгорание 40 из 49 спутников Starlink вместо их выхода на орбиту.

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