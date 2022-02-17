Часть сотрудников посольства Литвы в Украине переезжает во Львов

Об этом сообщает национальное телерадиовещание Литвы LRT.



"Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они будут там работать. Если обстоятельства обострятся настолько, что работать в Киеве будет опасно, все переедут во Львов", - сказала советница Президента Литвы по внешней политике Асту Скайсгирите.



Она отметила, что часть персонала посольства Литвы в Киеве переезжает во Львов. Скайсгирите подчеркнула, что важнейшие функции посольства Литвы в Киеве будут продолжаться.

Напомним, 9 февраля Литва попросила Вашингтон разместить американские войска на своей территории на постоянной основе для укрепления безопасности на фоне скопления российских войск у границы Украины.