Часть сотрудников посольства Литвы в Украине переезжает во Львов
Часть персонала посольства Литвы переезжает во Львов, в Киеве остаются дипломаты, чье присутствие необходимо для выполнения основных функций дипмиссии
Об этом сообщает национальное телерадиовещание Литвы LRT.
"Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они будут там работать. Если обстоятельства обострятся настолько, что работать в Киеве будет опасно, все переедут во Львов", - сказала советница Президента Литвы по внешней политике Асту Скайсгирите.
Она отметила, что часть персонала посольства Литвы в Киеве переезжает во Львов. Скайсгирите подчеркнула, что важнейшие функции посольства Литвы в Киеве будут продолжаться.
- Напомним, 9 февраля Литва попросила Вашингтон разместить американские войска на своей территории на постоянной основе для укрепления безопасности на фоне скопления российских войск у границы Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.49
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное