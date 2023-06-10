Часть российских войск держит оборону, а часть отступает, - британская разведка
На фоне увеличения сообщений о потерях окупантов некоторые подразделения российских войск отступают, в то же время некоторые их подразделения проводят надежные маневровые оборонные операции
Об этом информирует минобороны Великобритании.
"Российские результаты неоднозначны: некоторые подразделения, вероятно, проводят надежные маневровые оборонные операции, в то время как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потерях россиян, когда они уходят через собственные минные поля", - говорится в сообщении.
Британские разведчики отмечают, что военно-воздушные силы России были очень активны над южной частью Украины. Там, по их словам, воздушное пространство больше открыто для вражеской авиации, чем в других частях страны.
"Однако остается непонятным, были ли тактические авиаудары эффективны", - отмечают в минобороны Великобритании.
В то же время, британская разведка отмечает, что за последние 48 часов в нескольких секторах на востоке и юге Украины происходили значительные украинские операции.
"На некоторых участках украинские силы, вероятно, достигли значительного прогресса и пробили первую линию российской обороны. На других – украинский прогресс был более медленным", - подчеркнули в разведке.
- 10 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские военные развивают контрнаступление на четырех основных направлениях, где достигают существенных успехов.
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