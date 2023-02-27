Часть российских территорий может заявить о выходе из РФ, – политолог Шлинчак
Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Россия уверенно идет к развалу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин уже заявляет, что Россия может развалиться, и это признание самой главной проблемы, которую ставит перед собой Кремль. Россия уверенно идет к своему развалу, и, благодаря Путину, она это делает достаточно эффективно. Еще год назад многие международные эксперты и политики не рассматривали". этого сценария как базового. Они говорили, что Россия выстоит", - подчеркнул Шлинчак.
По словам политолога, Россия скатывается к упадку и развалу.
"Россия выполняет пункт по пункту, выполнявшему Советский Союз перед тем, как разделиться. О возможном развале России уже начали говорить западные лидеры, что часть российских территорий может заявить о выходе из РФ. У Запада нет других мнений, чем рассматривать этот сценарий, как базовый. Надеюсь, что наши партнеры будут подготовлены к возможному развалу России и не будут бояться этого", - отметил Шлинчак.
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