Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин уже заявляет, что Россия может развалиться, и это признание самой главной проблемы, которую ставит перед собой Кремль. Россия уверенно идет к своему развалу, и, благодаря Путину, она это делает достаточно эффективно. Еще год назад многие международные эксперты и политики не рассматривали". этого сценария как базового. Они говорили, что Россия выстоит", - подчеркнул Шлинчак.

По словам политолога, Россия скатывается к упадку и развалу.

"Россия выполняет пункт по пункту, выполнявшему Советский Союз перед тем, как разделиться. О возможном развале России уже начали говорить западные лидеры, что часть российских территорий может заявить о выходе из РФ. У Запада нет других мнений, чем рассматривать этот сценарий, как базовый. Надеюсь, что наши партнеры будут подготовлены к возможному развалу России и не будут бояться этого", - отметил Шлинчак.