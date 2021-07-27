Часть решений по отставкам в СБУ связана с реформой ведомства, - Никифоров
Представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал кадровые решения относительно Службы безопасности Украины
Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.
"Мотивация этих изменений очень проста: президент требует от СБУ активной борьбы с контрабандой. Она угрожает экономической стабильности нашей страны, потому что делает компании, работающие "в белую", неконкурентоспособными", - заявил Никифоров.
Он сообщил, что часть кадровых решений в спецслужбе связана с реформой и состоит, в частности в лишении функций борьбы с преступлениями по экономике.
- 26 июля президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.
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