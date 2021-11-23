Часть редакции "Букв" увольняется из-за "токсичной атмосферы" в команде

Об этом написали на Facebook-странице "Букв".



В посте указано, что в последнее время работники издания слышали от руководства упреки, что из-за них снижается "капитализация бренда", а у некоторых требовали за это возмещение.



Они заявили, что уходят из проекта из-за "токсичной атмосферы в редакции" и "системного буллинга".



Также члены команды заявили о сверхурочной работе за низкую зарплату.







"Словом, мы подумали: справедливая оплата труда и уважение к работникам и читателям… Разве они не могут стать самым честным показателем того, чего этот бренд стоит? Вместо этого мы стали свидетелями публичных унижений уволенных без уведомления коллег, а в дальнейшем - и читателей", - сообщили они.



Кроме этого, в посте упомянули о некорректных комментариях SMM-менеджера "Букв", от имени которого якобы писал владелец издания Петр Терентьев.







"Последней каплей" стали "редакционные задачи" распространения фотографий бывшей спикерши президента Юлии Мендель и "другие непристойности", - говорится в сообщении.







Сообщение удалили, но через час появился еще один.



"Команда Букв немного удивлена, что за них расписались их коллеги, но, тем не менее, есть новости и мы вам их принесли", - написали на Facebook-странице издания.





Как сообщает Как сообщает Общественное , ссылаясь на слова сотрудницы редакции, увольняется четыре из пяти редакторов и два из пяти работников отдела социальных сетей.

"Буквы" - информагентство, общественно-политическое и экономическое интернет-издание, созданное в 2015 году медиаменеджерами Петром Терентьевым и Екатериной Рошук.

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