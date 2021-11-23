Часть редакции "Букв" увольняется из-за "токсичной атмосферы" в команде
23 ноября часть редакции издания "Буквы" объявила о своем увольнении, обвинив руководство в буллинге
Об этом написали на Facebook-странице "Букв".
В посте указано, что в последнее время работники издания слышали от руководства упреки, что из-за них снижается "капитализация бренда", а у некоторых требовали за это возмещение.
Они заявили, что уходят из проекта из-за "токсичной атмосферы в редакции" и "системного буллинга".
Также члены команды заявили о сверхурочной работе за низкую зарплату.
"Словом, мы подумали: справедливая оплата труда и уважение к работникам и читателям… Разве они не могут стать самым честным показателем того, чего этот бренд стоит? Вместо этого мы стали свидетелями публичных унижений уволенных без уведомления коллег, а в дальнейшем - и читателей", - сообщили они.
Кроме этого, в посте упомянули о некорректных комментариях SMM-менеджера "Букв", от имени которого якобы писал владелец издания Петр Терентьев.
"Последней каплей" стали "редакционные задачи" распространения фотографий бывшей спикерши президента Юлии Мендель и "другие непристойности", - говорится в сообщении.
Сообщение удалили, но через час появился еще один.
"Команда Букв немного удивлена, что за них расписались их коллеги, но, тем не менее, есть новости и мы вам их принесли", - написали на Facebook-странице издания.
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