Об этом в эфире Еспресо заявил польский политический аналитик Лукаш Адамский.

"Были определенные украинские и польские бизнесмены, которые решили заработать на том, что Украину освободили от пошлины для ввоза зерна. Оно обозначалось на границе как должное попасть в Африку и Южную Америку, но фактически за границей его передали польским фирмам. Это зерно худшего качества, чем то, которое допускают на рынок - так называемое техническое зерно", - сказал он.

Адамский добавил, что польское государство не сразу на это отреагировало.

"Сейчас фермеры угрожают протестами, некоторые из них даже хотят блокировать границу. Это было бы трагедией для украинской логистики. Это из-за хлеба очень сильно обвалились цены на зерно в Польше. 30% населения живет в селах, 15% - занимаются полеводством. Очень важно, чтобы удержался консенсус и общепольская поддержка Украины, которая борется за свою независимость и безопасность Польши", - подытожил политаналитик.