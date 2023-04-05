Часть польских фермеров хочет блокировать границу с Украиной из-за скандала с украинским зерном, - политаналитик Адамский
Были определенные украинские и польские бизнесмены, которые решили заработать на том, что Украину освободили от пошлины для ввоза зерна. Поэтому польские фермеры угрожают блокированием границы
Об этом в эфире Еспресо заявил польский политический аналитик Лукаш Адамский.
"Были определенные украинские и польские бизнесмены, которые решили заработать на том, что Украину освободили от пошлины для ввоза зерна. Оно обозначалось на границе как должное попасть в Африку и Южную Америку, но фактически за границей его передали польским фирмам. Это зерно худшего качества, чем то, которое допускают на рынок - так называемое техническое зерно", - сказал он.
Адамский добавил, что польское государство не сразу на это отреагировало.
"Сейчас фермеры угрожают протестами, некоторые из них даже хотят блокировать границу. Это было бы трагедией для украинской логистики. Это из-за хлеба очень сильно обвалились цены на зерно в Польше. 30% населения живет в селах, 15% - занимаются полеводством. Очень важно, чтобы удержался консенсус и общепольская поддержка Украины, которая борется за свою независимость и безопасность Польши", - подытожил политаналитик.
- 2 февраля польские фермеры уже блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с возмущением польских аграриев, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
- 4 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне ситуации. Фермеры терпят убытки и требуют от правительства справиться с кризисом
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