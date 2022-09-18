Об этом в эфире Еспрессо заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Визитом Пелоси очень недовольны в Баку - считают это поддержкой армянской позиции. Там это интерпретируют как отказ от соглашения после войны в 2020 году. Мне интересно, насколько визит Нэнси Пелоси увеличит субъектность правительства Пашиняна и самой Армении", - отметил эксперт.

По его мнению, всем сторонам было бы выгодно играть на увеличение субъектности Еревана.

"Это автоматическое уменьшение российского присутствия и поддержки, российского влияния на правительство Пашиняна. В Армении есть ядро оппозиции, которое готово на любые акции и будет называть любое урегулирование предательством национальных интересов. Армяне могут стоять на грани гражданской войны и внутреннего конфликта" , – подытожил Данилов.