Часть оппозиции в Армении назовет любое урегулирование карабахского вопроса предательством национальных интересов, - эксперт-международник Данилов
Из-за ситуации в Нагорном Карабахе Армения может стать на грань гражданской войны, потому что часть оппозиции любое урегулирование назовет сдачей национальных интересов
Об этом в эфире Еспрессо заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
"Визитом Пелоси очень недовольны в Баку - считают это поддержкой армянской позиции. Там это интерпретируют как отказ от соглашения после войны в 2020 году. Мне интересно, насколько визит Нэнси Пелоси увеличит субъектность правительства Пашиняна и самой Армении", - отметил эксперт.
По его мнению, всем сторонам было бы выгодно играть на увеличение субъектности Еревана.
"Это автоматическое уменьшение российского присутствия и поддержки, российского влияния на правительство Пашиняна. В Армении есть ядро оппозиции, которое готово на любые акции и будет называть любое урегулирование предательством национальных интересов. Армяне могут стоять на грани гражданской войны и внутреннего конфликта" , – подытожил Данилов.
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