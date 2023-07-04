Часть Одессы осталась без света из-за аварии
Местные жители микрорайона Черемушки в городе Одесса 4 июля временно остались без электроснабжения из-за аварии на высоковольтной подстанции
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Отмечается, что 4 июля в 13.57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.
"Без света временно остались клиенты, проживающие в микрорайоне Черемушки Хаджибейского района города", – говорится в сообщении.
Сообщается, что энергетики уже работают над устранением аварии. В городском совете обещают сообщить дополнительно о возвращении света.
- В результате российских атак без света остаются часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.
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