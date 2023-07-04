Часть Одессы осталась без света из-за аварии

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что 4 июля в 13.57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

"Без света временно остались клиенты, проживающие в микрорайоне Черемушки Хаджибейского района города", – говорится в сообщении.

Сообщается, что энергетики уже работают над устранением аварии. В городском совете обещают сообщить дополнительно о возвращении света.