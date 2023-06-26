Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, часть жителей Никополя снова с водой, но в ней наблюдается повышенный уровень хлора.

"В Никополе частично восстановили водоснабжение. Примерно для трети жителей города. Сейчас вода подается с повышенным содержанием хлора. Такая технология, ведь долго трубы были сухие – теперь необходима более тщательная очистка", - написал Лысак.

"Частично с централизованной услугой и Червоногригорьевская громада. Там продолжают реализовывать проект, который позволит обеспечить водой всех жителей", - добавил чиновник.

В Покрове и Магранке ситуация с водой пока без изменений, осуществляется ее подвоз автоцистернами.

В Криворожском районе продолжается строительство магистрального водопровода "Ингулец - Пивденное" .

По данным начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, водоснабжение 70% города уже 18 дней осуществляется исключительно на резервах, накопленных в Пивденном водохранилище.

Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге

6 июня россияне подорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего начало стремительно мелеть Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, ведь в Пивденное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Пивденного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Пивденном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривой Рог от реки Ингулец до Пивденного водохранилища.

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько ниток трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.

При этом предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект. Один из них будет финансировать АрселорМиттал – крупнейшее металлургическое предприятие города.

В настоящее время водоснабжение жителей и предприятий существенно ограничено, запрещен полив огородов и дачных участков и работа автомоек.