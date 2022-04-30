Часть немцев против предоставления Украине оружия: боятся втягивания Германии в российско-украинскую войну и начала Третьей мировой, - аналитик Умланд

Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы, германский политолог Андреас Умланд в эфире телеканала "Еспресо".



"Немецкое общество в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения разделено. Если относительно оборонного вооружения Украине была поддержка большинства, то сейчас внутри немецкого общества идут острые дискуссии. Недавно было опубликовано открытое письмо деятелей культуры, выступивших против поставки Украине тяжелого вооружения, ведь люди боятся это вовлечет Германию в российско-украинскую войну", - отметил Умланд.



Политолог добавил, что подписантами открытого письма, которые выступили против поставок оружия Украине в основном являются люди, которые не очень разбираются в политике и Восточной Европе.



"Это некий традиционный немецкий пацифизм. Это не обязательно поддержка России, а скорее страх быть частью российско-украинской войны, что это превратится в Третью мировую, втянет НАТО и Германию в эту войну", - заметил Андеас Умланд.