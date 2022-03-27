Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Без света остаются 95 312 человек: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.



Без газа остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.



Также отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Напомним, 25 марта в Северодонецке россияне обстреляли продовольственные склады, их уничтожают и в других городах Луганской области.