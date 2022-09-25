Часть мобилизованных в РФ бросят на латание "дыр" росгвардии, - британская разведка
Часть мобилизованных в России будет направлена на восстановление численности личного состава росгвардии
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 21 сентября депутат госдумы РФ Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию российских военных на росгвардию.
Отмечается, что подразделения росгвардии сыграли немаловажную роль как в боевых действиях, так и в тылу захватчиков в Украине и способствуют проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях. Эти силы также предназначены для обеспечения непрерывности Путина в самой России.
Однако росгвардия оказалась особенно плохо подготовленной к интенсивным боям, в которых она участвовала в Украине.
"Учитывая требование подавить рост внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, росгвардия, вероятно, находится под особым напряжением. Есть реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений росгвардии дополнительными живыми силами", - пришли к выводу британской разведке.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное