Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 21 сентября депутат госдумы РФ Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию российских военных на росгвардию.

Отмечается, что подразделения росгвардии сыграли немаловажную роль как в боевых действиях, так и в тылу захватчиков в Украине и способствуют проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях. Эти силы также предназначены для обеспечения непрерывности Путина в самой России.

Однако росгвардия оказалась особенно плохо подготовленной к интенсивным боям, в которых она участвовала в Украине.

"Учитывая требование подавить рост внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, росгвардия, вероятно, находится под особым напряжением. Есть реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений росгвардии дополнительными живыми силами", - пришли к выводу британской разведке.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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