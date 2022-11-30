Часть Курской области на несколько часов осталась без света. РФ обвиняет в этом ВСУ
Вечером 30 ноября жители двух районов Курской области остались без электроэнергии
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Местные власти обвинили ВСУ в обстреле объекта энергоснабжения в Суджанском районе. Информацию о пострадавших они не дали.
В результате жители Суджанского и Кореновского районов Курской области несколько часов провели без света. Энергоснабжение россияне возобновили около 1:30.
- 7 октября российский агрессор в очередной раз обвинил ВСУ в обстреле населенного пункта Курской области.
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