Часть Курской области на несколько часов осталась без света. РФ обвиняет в этом ВСУ

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Местные власти обвинили ВСУ в обстреле объекта энергоснабжения в Суджанском районе. Информацию о пострадавших они не дали.

В результате жители Суджанского и Кореновского районов Курской области несколько часов провели без света. Энергоснабжение россияне возобновили около 1:30.

7 октября российский агрессор в очередной раз обвинил ВСУ в обстреле населенного пункта Курской области.

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