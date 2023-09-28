Часть Константиновки в Донецкой области без света из-за обстрела РФ
Из-за российских обстрелов правобережная часть Константиновки Донецкой области осталась без света
Об этом сообщила городская военная администрация в Facebook .
"Уважаемые жители правобережной части города. Сегодня в результате очередного вражеского обстрела города со стороны российского агрессора была повреждена высоковольтная линия электросети", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правобережная часть без света. Соответствующие службы начали проводить работы по восстановлению линии электросети.
"Полностью возобновить электроснабжение не удалось. Завтра утром работы по восстановлению будут продолжены", - добавили в МВА.
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