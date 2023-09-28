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Часть Константиновки в Донецкой области без света из-за обстрела РФ

28 сентября, 2023 четверг
20:19
Война с Россией

Из-за российских обстрелов правобережная часть Константиновки Донецкой области осталась без света

Об этом сообщила городская военная администрация в Facebook .

"Уважаемые жители правобережной части города. Сегодня в результате очередного вражеского обстрела города со стороны российского агрессора была повреждена высоковольтная линия электросети", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правобережная часть без света. Соответствующие службы начали проводить работы по восстановлению линии электросети.

"Полностью возобновить электроснабжение не удалось. Завтра утром работы по восстановлению будут продолжены", - добавили в МВА.

  • В прошлом году РФ атаковала критическую инфраструктуру. Целью атак было лишить украинцев лишить постоянного доступа к воде, теплу и свету.
  • В августе 2023 года Минэнерго сообщило, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
  • 13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
  • По состоянию на 31 августа в Украине уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.
  • Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.
  • На 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров: плановое количество голубого топлива закачали досрочно.
  • Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал , что столица и Одесса – это города с самыми высокими рисками в период отопления. Их регионы потребляют много энергии и не имеют достаточного собственного производства.
  • 20 сентября в ДТЭК прогнозировали ситуацию с электричеством зимой и назвали факторы влияния.
Донетчина
Константиновка
Военные новости
блэкаут
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