Часть Константиновки в Донецкой области без света из-за обстрела РФ

Об этом сообщила городская военная администрация в Facebook .

"Уважаемые жители правобережной части города. Сегодня в результате очередного вражеского обстрела города со стороны российского агрессора была повреждена высоковольтная линия электросети", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правобережная часть без света. Соответствующие службы начали проводить работы по восстановлению линии электросети.

"Полностью возобновить электроснабжение не удалось. Завтра утром работы по восстановлению будут продолжены", - добавили в МВА.