Часть Херсонской области – под оккупацией
Под руководство врага перешли государственные структуры Генического района, а также город Олешки под контролем российских войск
Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.
По данным от РГА в телефонном режиме:
Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку уезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Техника в Бериславе отсутствует.
Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.
ГСЧС: служба переведена в режим повышенной готовности. Работают посменно. Все районные управления работают в таком же режиме. Держат постоянную связь с медицинской службой. По словам начальника ОКЦ, реагируют на все вызовы. Нехватки сил и средств нет.
Медицинская служба: Информация о вызовах на ЧС 24.02.2022 по состоянию на 15:00 (с нарастанием). Всего вызовов – 23, пострадавших – 33, из них 4 ребенка; военнослужащих – 17. Погибших – 13, из них 2 ребенка, военнослужащие – 9.
В течение дня продолжается жителей Херсонщины периодически сообщают о введении режима военного положения, порядке укрытия в защитных сооружениях, порядке действий во время различных чрезвычайных ситуаций и боевых действий. Сообщения осуществляют через официальные средства массовой информации.
- Напомним, кафиры с территории Беларуси вошли в Чернобыльскую зону: продолжается бой, возможна ядерная катастрофа.
- Этому предшествовал ракетный обстрел – с территории Республики Беларусь выпущены четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении, о чем сообщил главнокомандующий ВС Украины.
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