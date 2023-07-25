"Часть информационной войны": в минобороны Литвы отреагировали на слова Путина о совместной с украинцами бригаде и угрозе оккупации запада
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал частью информационной войны заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что литовско-польско-украинская бригада, созданная военными трех государств, якобы готовится к оккупации запада Украины
Об этом передает LRT .
"Пока в штабе служат пять литовских офицеров. Пять человек оккупируют какие-то территории? Выглядит смешно. Поймем, что дезинформация – это часть информационной войны", - заявил министр обороны Литвы.
Это месседж для внутренней аудитории России, отметил Анушаускас.
Заявление Путина о "захвате западных регионов Украины"
Отметим, в 2014 году Литва, Польша и Украина создали совместное военное подразделение – Бригаду Великого гетмана Константина Острожского, призванную укрепить стратегическое партнерство стран и помочь Украине реформироваться в соответствии с принципами НАТО.
21 июля Путин заявил, что литовско-польско-украинская бригада, созданная военными трех государств, якобы готовится к оккупации запада Украины. Также он утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина", и что Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".
Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на это, отметив, что из-за слов Владимира Путина, посла РФ вызовут в министерство иностранных дел. Позже, после встречи с послом России Сергеем Андреевым, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что страна ожидает увеличения количества провокаций со стороны РФ.
А глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас назвал подобные обвинения "полным абсурдом".
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