Часть "Голоса" и "Батькивщина" будут голосовать за отставку Разумкова, - Гончаренко
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Батькивщина" и часть депутатов "Голоса" поддержат отзыв с должности головы ВР Дмитрия Разумкова
Об этом он написал в Telegram .
"За снятие Разумкова сегодня голосовать и" Батькивщина ", и часть" Голоса ", - отметил Гончаренко.
- Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.
- Нардеп "слуга" Данил Гетманцев проведет заседание Верховной Рады Украины об отставке Дмитрия Разумкова.
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