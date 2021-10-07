Часть "Голоса" и "Батькивщина" будут голосовать за отставку Разумкова, - Гончаренко

Об этом он написал в Telegram .

"За снятие Разумкова сегодня голосовать и" Батькивщина ", и часть" Голоса ", - отметил Гончаренко.

Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.

Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.

Нардеп "слуга" Данил Гетманцев проведет заседание Верховной Рады Украины об отставке Дмитрия Разумкова.

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