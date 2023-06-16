Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.

"Есть большое сомнение, что они трезво оценивают свое будущее. В какой-то момент, когда ты сильно привязываешься к России, то у тебя возникает ощущение, что поражение России будет означать поражение всех. Что-то такое происходит в мозгах части иранских элит" я себя с россиянами. Они оценивают эту войну уже через призму своей безопасности и опасностей, которые подстерегают их", - отметил он.

Семиволос также прокомментировал информацию о строительстве завода по производству иранских дронов в Татарстане.

"По заводу - это не первый завод дронов, построенный с помощью других ближневосточных стран. Он имеет в 2024 году, но если ввести дополнительные санкции и ограничить возможности поставок систем для этих дронов, то, очевидно, этот завод не выйдет на промышленную мощность. В конце концов. , всякое может быть с этим заводом - может взорваться или еще что-то. Угроза существует, она реальна", - добавил эксперт-международник.

Он добавил, что сотрудничество между Ираном и РФ в этом направлении достаточно мощное.

"Иранцы не собираются ее останавливать, поскольку часть из них видит в этом экзистенциальную угрозу. С этим нужно что-то делать и не только Украине, но и американцам, европейцам и всем прочим. Вопрос Ирана в ближайшее время будет выходить все больше и больше на первые полосы порядка дневного", - подытожил Семиволос.