Часть элит Ирана видит в поражении РФ угрозу для себя, - востоковед Семиволос
Иранские элиты, связанные с РФ, оценивают эту войну в Украине уже через призму своей безопасности и опасностей, которые подстерегают их и видят угрозу для себя
Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.
"Есть большое сомнение, что они трезво оценивают свое будущее. В какой-то момент, когда ты сильно привязываешься к России, то у тебя возникает ощущение, что поражение России будет означать поражение всех. Что-то такое происходит в мозгах части иранских элит" я себя с россиянами. Они оценивают эту войну уже через призму своей безопасности и опасностей, которые подстерегают их", - отметил он.
Семиволос также прокомментировал информацию о строительстве завода по производству иранских дронов в Татарстане.
"По заводу - это не первый завод дронов, построенный с помощью других ближневосточных стран. Он имеет в 2024 году, но если ввести дополнительные санкции и ограничить возможности поставок систем для этих дронов, то, очевидно, этот завод не выйдет на промышленную мощность. В конце концов. , всякое может быть с этим заводом - может взорваться или еще что-то. Угроза существует, она реальна", - добавил эксперт-международник.
Он добавил, что сотрудничество между Ираном и РФ в этом направлении достаточно мощное.
"Иранцы не собираются ее останавливать, поскольку часть из них видит в этом экзистенциальную угрозу. С этим нужно что-то делать и не только Украине, но и американцам, европейцам и всем прочим. Вопрос Ирана в ближайшее время будет выходить все больше и больше на первые полосы порядка дневного", - подытожил Семиволос.
- В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
- 5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
- По данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы, поскольку РФ стремится получить постоянные поставки оружия для войны в Украину.
- По данным СМИ, западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года.
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