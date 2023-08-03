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Часть боевиков ЧВК Вагнера подошла к литовской границе, - Науседа

3 августа, 2023 четверг
13:56
Мир

Наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией с безопасностью

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет LRT .

Лидеры государств встретились для того, чтобы обсудить вопросы безопасности на границе и потенциальные угрозы, связанные с деятельностью вагнеровцев в Беларуси. Также были обсуждены возможные провокации и готовность ответа на них. Науседа также поделился информацией о расположении наемников у литовской границы.

Науседа подчеркнул, что присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси является дополнительным и очень важным фактором риска для безопасности – мы должны быть готовы и готовы к любым сценариям.

"Количество боевиков ЧВК Вагнера, которые дислоцируются на территории Беларуси, уже превышает 4 тысячи. Часть из них подошла к нашей границе, заняв позицию в районе Гродного, а это значит, что эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", - сказал президент Литвы.

По его словам, меры безопасности уже приняты, охрана литовской границы ужесточена, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, предусматривающие усиление и со стороны армии.

Глава страны предостерегает не смотреть свысока на вагнеровцев: "Это серьезная сила, это не какие-то неопытные ребята, которые не умеют обращаться с оружием. Это люди, получившие боевой опыт на поле боя, они действительно очень опасны".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор .

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

Россия
Польша
Белорусь
Литва
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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