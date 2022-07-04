Часть белорусской армии выполнит приказ Лукашенко атаковать Украину, - Чалый

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы с вами знаем, что белорусский народ находится в очень сложной ситуации. Однако ситуация отличается от России. Все-таки у Беларуси были попытки вести партизанскую войну против российских военных, а белорусская оппозиция делает заявления против российской оккупации. Для белорусов сейчас очень важно, что белорусская оппозиция создала правительство и когда режим Лукашенко будет свергнут, в Беларуси будут вполне легитимные власти, которые будут заниматься развитием страны", - пояснил Чалый.

Дипломат также отметил, что угроза вторжения белорусских войск на территорию Украины достаточно высока.

"Я очень серьезно отношусь к угрозе вторжения белорусских войск на территорию Украины. Часть белорусской армии выполнит приказ Лукашенко атаковать Украину. Другая часть уже сейчас пишет отказ от участия в войне против Украины, который не имеет ничего общего с их интересами. Очевидно, что тех военных Беларуси, которые пересекут границу с Украиной, будет ждать судьба россиян, пересекших украинскую границу и пытавшихся взять Киев. С точки зрения международного права Беларусь уже втянута в войну против Украины. Однако, если Лукашенко решится атаковать Украину, то мы вынуждены будем ответить", - добавил он.

