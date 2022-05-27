Часть аграриев Херсонщины начала сотрудничество с россиянами, - глава ОВА
Отдельные аграрные хозяйства на оккупированной территории Херсонской области пошли на сотрудничество с россиянами
Об этом заявил на брифинге глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, передает Liga.net.
"Россияне вывозят из Херсона продукты и зерно. Пробки из грузовиков на дороге в Крым уже километровые",- сказал Лагута.
Он отметил, что речь идет не только о принудительном изъятии, но и о сотрудничестве отдельных производителей с оккупационными властями.
"Отдельные граждане уже наладили торговлю с россиянами", – сказал глава ОВА.
По словам Лагуты, сейчас есть три типа фермеров.
"Первый - аграрии, которые не садят ничего в этом году, второй - фермеры, которые продолжают садить в районах, где не ведутся боевые действия. И третий - сотрудничающие с оккупантами, покупают во временно аннексированном Крыму топливо и удобрения и продают там свою продукцию", - подытожил он.
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