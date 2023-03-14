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Часов Яр является основной целью россиян для окружения Бахмута, - Згурец

14 мартa, 2023 вторник
09:34
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что россияне будут пытаться захватить Часов Яр, чтобы полностью окружить город Бахмут

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если мы говорим о Бахмуте, то сейчас ситуация очень сложная. Российская армия продолжает попытки прорвать нашу оборону на севере города. Создается впечатление, что россияне хотят быстро выйти на Часов Яр. Оборона по флангам Бахмута достаточно надежна, что удерживает противника от продвижения . Однако россияне продолжают искать возможности, чтобы обойти Бахмут и выйти на Часов Яр, что позволит им сузить кольцо вокруг города Бахмут", - пояснил Згурец.

Аналитик считает, что военное командование ВСУ полностью контролирует ситуацию в Бахмуте.

"Пока качественных изменений на Бахмутском направлении не стоит ожидать. Обеспечение украинских войск в Бахмуте через трассы достаточно надежно. Я убежден, что наше командование учитывает все риски относительно большого окружения наших войск в Бахмуте. К тому же наши войска в Бахмуте получили подкрепление" , – добавил он.

Украина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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