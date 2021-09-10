Чартерным рейсом из Афганистана эвакуировали украинку с ребенком, - МИД
Вчера, 9 сентября, из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане
Об этом Укринформу сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок ", - отметил Николенко.
Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозки в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно.
По его информации, рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты.
"В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь", - проинформировал Николенко.
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