Чартерным рейсом из Афганистана эвакуировали украинку с ребенком, - МИД

Об этом Укринформу сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок ", - отметил Николенко.

Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозки в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно.

По его информации, рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты.

"В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь", - проинформировал Николенко.