Чарльз ІІІ впервые после коронации встретился с Байденом
В понедельник, 10 июля, король Великобритании Чарльз ІІІ впервые после коронации встретился с Джо Байденом – президент США посетил Виндзорский замок
Об этом пишет CNN .
Байден осмотрел почетный караул, сформированный из роты валлийской гвардии принца Уэльского, – присутствовали сотни военнослужащих и военный оркестр. Оркестр исполнил "God Save the King" (гимн Великобритании) по прибытии монарха и "The Star-Spangled Banner" (гимн США) во время вхождения Байдена.
Это вторая поездка Байдена в Виндзорский замок с момента вступления в должность – президент встречался с матерью короля, королевой Елизаветой II, в июне 2021 года.
Байден, Чарльз II и специальный посланник по климату Джон Керри встретились с руководителями компаний частного сектора на климатическом мероприятии, где обсудили препятствия для частных инвестиций,
Отмечается, что Байдена особенно заинтересовала часть дискуссии, сосредоточенная на том, "что можно сделать в страховой отрасли, чтобы иметь возможность обеспечить страхование определенных типов инвестиций". Керри сказал, что другая часть разговора была сосредоточена на том, чтобы "заставить банки развития и корпорации объединиться с целью снизить риски для инвестиций".
"В мире много капитала. Но некоторый остается в стороне. И то, что нам нужно сделать сейчас, это ускорить развитие новых технологий, а также развитие существующих технологий: солнечных, ветровых, ядерных и так далее", – сказал Кэрри.
- Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились в Лондоне 10 июля. Среди тем разговора были предстоящий саммит НАТО и поддержка Украины.
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