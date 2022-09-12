Чарльз III впервые обратился к британскому парламенту
12 сентября Чарльз III впервые после провозглашения королем обратился к парламенту. Речь начал со слов памяти матери
Об этом информирует Metro.
"Я глубоко благодарен за соболезнования Палаты лордов и Палаты общин, которые так трогательно охватывают то, что моя любимая мать королева, значила для всех нас.
Большой колокол Биг-Бена - один из самых мощных символов нашей нации во всем мире, расположенный в башне Елизаветы, также названной в честь бриллиантового юбилея моей матери, будет отмечать прохождение покойной королевы от Букингемского дворца до этого парламента", - сказал Чарльз III.
После смерти Елизаветы II король Чарльз III принимает обязанности монарха. На церемонии в парламенте новый король был вместе с королевой-консорт Камиллой.
"Ощутимые связи с моей дорогой покойной матерью мы видим вокруг нас: от фонтана в Новом дворцовом дворе в честь серебряного юбилея покойной королевы, до солнечных часов в Старом дворцовом дворике с золотого юбилея, чудесного витража передо мной с бриллиантового юбилея и, такого трогательного, но официально открытого, вашего самого щедрого подарка Ее Величеству в честь беспрецедентного платинового юбилея, который мы праздновали всего три месяца назад с такими радостными сердцами", - подчеркнул король Британии.
Новый монарх Чарльз III заявил, что будет следовать примеру своей матери.
"Когда я сегодня стою перед вами, не могу не чувствовать бремя окружающей нас истории, которая напоминает нам о жизненно важных парламентских традициях, которым члены обеих палат посвятили себя, с таким личным обязательством ради улучшения всех нас", - добавил монарх .
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