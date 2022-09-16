Об этом сообщает BBC.

На валлийском Чарльз III ответил на соболезнования, которые ему выразил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, в связи со смертью королевы Елизаветы II.

В своей речи король отметил, что Уэльс всегда занимал особое место в сердце его матери, что для него было огромной честью долгое время быть принцем Уэльским и что принц Уильям – его сын, которому теперь достался этот титул – испытывает глубокие чувства к валлийцам.

Напомним, что 10 сентября новым королем Великобритании стал Чарльз ІІІ. Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти.

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