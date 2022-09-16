Чарльз III стал первым из британских монархов, произнесшим речь на валлийском языке
Король Великобритании Чарльз ІІІ во время визита в Уэльс в пятницу, 16 сентября, минуту произносил речь на валлийском языке, став первым монархом, который это сделал
Об этом сообщает BBC.
На валлийском Чарльз III ответил на соболезнования, которые ему выразил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, в связи со смертью королевы Елизаветы II.
В своей речи король отметил, что Уэльс всегда занимал особое место в сердце его матери, что для него было огромной честью долгое время быть принцем Уэльским и что принц Уильям – его сын, которому теперь достался этот титул – испытывает глубокие чувства к валлийцам.
- Напомним, что 10 сентября новым королем Великобритании стал Чарльз ІІІ. Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти.
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