Чарльз ІІІ не пригласил на коронацию представителей РФ, Беларуси и еще нескольких стран.
Великобритания не пригласила на коронацию британского монарха Карла III лидеров России, Беларуси и еще 5 стран
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Агентство отметило, что Великобритания не направляла приглашение на церемонию коронации короля Чарльза лидерам семи стран: России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, говорится в сообщении.
Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства состоится 6 мая 2023 года.
- Напомним, представители этих стран также не получали приглашения на похороны королевы Елизаветы II.
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