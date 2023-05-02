Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Агентство отметило, что Великобритания не направляла приглашение на церемонию коронации короля Чарльза лидерам семи стран: России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, говорится в сообщении.

Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства состоится 6 мая 2023 года.