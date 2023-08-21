Чандраян-3: индийский луноход "Викрам" ищет безопасное место для посадки на Луну
Индийское космическое агентство обнародовало снимки далекой стороны Луны, поскольку его третья лунная миссия пытается найти безопасное место для посадки на малоизученном южном полюсе
Об этом сообщило издание BBC.
Снимки были сделаны аппаратом "Викрам", посадочным аппаратом "Чандраян-3", который в четверг приступил к последней фазе своей миссии.
Фотографии сделаны на следующий день после того, как российский космический корабль "Луна-25" упал на Луну после того, как вышел из-под контроля.
В понедельник утром Индийская организация космических исследований (Isro) сообщила, что спусковой аппарат "Чандраян-3", который должен приземлиться в среду в 18.04 по местному времени (12.34 по Гринвичу), картографирует район посадки и делает снимки с помощью камеры. "обнаружение и избегание опасностей".
Исро также добавил, что черно-белые изображения, отправленные этой камерой, помогут им "найти безопасную зону посадки - без валунов и глубоких траншей".
Обратная сторона Луны – это сторона, которая обращена к Земле, и иногда ее еще называют "темной стороной Луны", поскольку о ней очень мало известно. Ученые говорят, что высадка там может быть непростым делом.
- В субботу, 19 августа, российская станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, из-за чего миссия прекратила свое существование.
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