Об этом сообщило издание BBC.

Снимки были сделаны аппаратом "Викрам", посадочным аппаратом "Чандраян-3", который в четверг приступил к последней фазе своей миссии.

Фотографии сделаны на следующий день после того, как российский космический корабль "Луна-25" упал на Луну после того, как вышел из-под контроля.

В понедельник утром Индийская организация космических исследований (Isro) сообщила, что спусковой аппарат "Чандраян-3", который должен приземлиться в среду в 18.04 по местному времени (12.34 по Гринвичу), картографирует район посадки и делает снимки с помощью камеры. "обнаружение и избегание опасностей".

Исро также добавил, что черно-белые изображения, отправленные этой камерой, помогут им "найти безопасную зону посадки - без валунов и глубоких траншей".

Обратная сторона Луны – это сторона, которая обращена к Земле, и иногда ее еще называют "темной стороной Луны", поскольку о ней очень мало известно. Ученые говорят, что высадка там может быть непростым делом.