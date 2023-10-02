Чалый о проекте бюджета США: впервые помощь Украине оружием стала разменной монетой между двумя партиями
Дипломат Валерий Чалый рассказал, как впервые помощь Украине оружием стала разменной монетой между двумя партиями после того, как президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей Конгресса Штатов
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Знаете, я хочу проще объяснить всем, что основная проблема не в том, что сейчас немного подвисли средства. Основная проблема в том, что впервые вопросы Украины и помощь оружием стали разменной монетой между республиканцами и демократами. Я думаю, что последствия этого гораздо больше, чем то, что мы каждый день наблюдаем за тем, как будут выделены средства", - сказал он.
Он отметил, что средства будут выделены, а если не будут – есть переходный период по предварительному оказанию помощи, сейчас она будет осуществляться путем инструмента PDA – это указы президент Байдена по выделению вооружения.
"Но в более долгосрочном плане этот сигнал для нас не очень комфортен, потому что мы должны вернуть вопрос предоставления оружия Украине, как объединяющий между республиканцами и демократами. Они не должны ни одни, ни другие разыгрывать эту карту в своих внутриполитических конкретных обстоятельствах. Именно сейчас будет борьба", – считает Чалый.
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Дипломат также добавил, что в следующем пакете они будут бороться: республиканцы будут выбивать средства на границу с Мексикой в $11 млрд, разменивать помощь Украине.
"Я думаю, что вот это вот плохой сигнал, на самом деле все остальное пока не катастрофическое, всем остальным еще можно регулировать и я не сомневаюсь, что Белый дом будет продолжать решение по оказанию помощи. Но я и не сомневаюсь, что сложность в получении помощи для Украины будет увеличиваться", – добавил он.
Что такое шатдаун и почему голосование за бюджетную резолюцию важно также для Украины
Правительственный шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период. В этот раз это произойдет 30 сентября, шатдаун начнется с 1 октября. Тем не менее, конгресс может принять временное продление бюджетного периода.
Принятие бюджетной резолюции необходимо для того, чтобы избежать так называемого шатдауна. Такая остановка может наступить с 1 октября, если конгресс не примет бюджетные вопросы на следующий финансовый год до 30 сентября. Принятие же бюджетной резолюции позволит профинансировать правительственные расходы, пока законодатели не примут закон о бюджете.
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял , что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продолжение помощи Украине.
30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.
1 октября посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила , что принятие в США проекта временного бюджета для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.
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