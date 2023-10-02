Чалый о проекте бюджета США: впервые помощь Украине оружием стала разменной монетой между двумя партиями

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Знаете, я хочу проще объяснить всем, что основная проблема не в том, что сейчас немного подвисли средства. Основная проблема в том, что впервые вопросы Украины и помощь оружием стали разменной монетой между республиканцами и демократами. Я думаю, что последствия этого гораздо больше, чем то, что мы каждый день наблюдаем за тем, как будут выделены средства", - сказал он.

Он отметил, что средства будут выделены, а если не будут – есть переходный период по предварительному оказанию помощи, сейчас она будет осуществляться путем инструмента PDA – это указы президент Байдена по выделению вооружения.

"Но в более долгосрочном плане этот сигнал для нас не очень комфортен, потому что мы должны вернуть вопрос предоставления оружия Украине, как объединяющий между республиканцами и демократами. Они не должны ни одни, ни другие разыгрывать эту карту в своих внутриполитических конкретных обстоятельствах. Именно сейчас будет борьба", – считает Чалый.

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Дипломат также добавил, что в следующем пакете они будут бороться: республиканцы будут выбивать средства на границу с Мексикой в $11 млрд, разменивать помощь Украине.

"Я думаю, что вот это вот плохой сигнал, на самом деле все остальное пока не катастрофическое, всем остальным еще можно регулировать и я не сомневаюсь, что Белый дом будет продолжать решение по оказанию помощи. Но я и не сомневаюсь, что сложность в получении помощи для Украины будет увеличиваться", – добавил он.

Что такое шатдаун и почему голосование за бюджетную резолюцию важно также для Украины

Правительственный шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период. В этот раз это произойдет 30 сентября, шатдаун начнется с 1 октября. Тем не менее, конгресс может принять временное продление бюджетного периода.

Принятие бюджетной резолюции необходимо для того, чтобы избежать так называемого шатдауна. Такая остановка может наступить с 1 октября, если конгресс не примет бюджетные вопросы на следующий финансовый год до 30 сентября. Принятие же бюджетной резолюции позволит профинансировать правительственные расходы, пока законодатели не примут закон о бюджете.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял , что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.

В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продолжение помощи Украине.

30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.

1 октября посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила , что принятие в США проекта временного бюджета для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.