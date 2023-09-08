Чалый: Через пару лет Большой двадцатки не будет в том виде, в каком она есть сейчас
Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.), считает, что сейчас больше вырисовывается двухполярный мир, где, с одной стороны, происходит формирование группы БРИКС, а с другой - расширение Большой двадцатки
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
Валерий Чалый прокомментировал сообщение о том, что Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20.
"Потому что они формируют свою группу - БРИКС + 6. Там такие замечательные страны, как Эфиопия, Иран, Аргентина. Китай показал, что он идет. Его выбор двухполярный, где на одном полюсе Китай. Я считаю, что этот двухполярный мир сейчас больше вырисовывается, чем многополярный. А G20 свою роль уже вряд ли будет играть, которую закладывали в нее изначально. По моему мнению, через пару лет Двадцатки не будет в том виде, в каком она есть сейчас", - сказал дипломат.
Чалый отметил, что Большая двадцатка еще присоединяет Африканский союз, а в следующем году будет еще один саммит, далее через несколько саммитов уже будет очень проблематично объяснить, что за образование G20.
Саммит G20 в Индии: что известно об участниках
10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.
Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".
25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.
Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.
31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.
Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.
Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.
Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.
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