ЧАЭС перешла из московского в парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций

Об этом сообщает сайт Чернобыльской АЭС.

"До этого – с момента основания организации в 1989 году – ЧАЭС была аффилирована в московский региональный центр", – отмечает прессслужба организации.

Всемирная организация операторов атомных электростанций была создана после аварии на ЧАЭС. Главной миссией организации является максимальное повышение безопасности и надежности атомных станций по всему миру.

"Для нас членство в ВАО важно прежде всего потому, что дает возможность взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта других АЭС мира", - прокомментировала событие заместитель начальника отдела международного сотрудничества и информации ЧАЭС Валентина Одиница.

В ОАО АЭС есть несколько региональных центров: Атланта (США), Токио (Япония), Париж (Франция) и Москва (РФ), а головной офис расположен в Лондоне (Великобритания). Принцип принадлежности членов к региональным центрам в большинстве своем географический. ЧАЭС географически принадлежала региону работы Московского центра так же, как и атомные станции Литвы, Болгарии, Армении, Венгрии и Чехии и других стран.

После начала полномасштабного вторжения, московский центр ВАО АЭС не выпустил ни одного заявления с осуждением российского ядерного терроризма на территории Украины. Это стало финальным аргументом для того, чтобы обратиться в штаб-квартиру ВАО АЭС в Лондоне и потребовать окончательного разрыва связей с московским центром и перехода в Париж.

Также отмечается, что ЧАЭС и дальше будет продолжать членство в ВАО АЭС, будет участвовать в экспертных обменах, будет делиться и перенимать опыт в рамках организации.

Ранее сообщалось о более 2,5 млрд грн ущерба в Чернобыльской зоне в результате российского вторжения.

За время оккупации Чернобыльской АЭС захватчики убили 9 работников станции, еще 5 похитили, а также уничтожили или украли 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, почти все средства пожаротушения и программное обеспечение.

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