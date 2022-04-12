CERT-UA предотвратила масштабную кибератаку на энергетический сектор

Об этом сообщила правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

"Замысел злоумышленников предполагал выведение из строя нескольких инфраструктурных элементов объекта атаки", – говорится в сообщении.



В частности, злоумышленники собирались отключить электрические подстанции и вывести из строя инфраструктуру одного из предприятий.



Речь идет, в частности, о выводе из строя высоковольтных электрических подстанций – с помощью вредоносной программы INDUSTROYER2, компьютеров пользователей, серверов, а также автоматизированных рабочих мест предприятия, а также его серверного оборудования с операционной системой Linux – с помощью вредоносных скриптов-деструкторов ORCSHRED , SOLOSHRED, AWFULSHRED. Также злоумышленники пытались повредить активное сетевое оборудование.



Кибератаки произошли в две волны: в феврале и 8 апреля. Однако киберспециалисты CERT-UA помешали злоумышленникам.

Напомним, Госспецсвязи предупредило о кибератаке: рассылают мейлы под видом данных о военных преступлениях.

Число хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них неуспешны.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.

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