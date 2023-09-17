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OPINION

Cериал "Особенности закупок Минобороны" продолжается

Дана Яровая
17 сентября, 2023 воскресенье
17:51
Мнение Дана Яровая

Украинские производства оборонного назначения оказались под угрозой полной остановки. И мы больше не услышим ни о "стугнах", ни о "корсарах", ни о "нептунах"

Штош.

Если вы думаете, что наш сериал "Особенности закупок Министерства обороны" закончился, так нет. И очень важно, чтобы вы прочли написанное, поняли и затэгали всех, кого только можно, потому что если мы этого не сделаем, то нас ждет коллапс на уровне поставок оружия.

Все понимают, что без оружия воевать невозможно? Тогда читайте, перепощивайте и дергайте всех.

Я думаю, вы все помните все предыдущие серии, не буду повторяться.

Серия первая. "Юридический ликбез, или как запомнить 3 цифры"

Государственная аудиторская служба Украины приравняла прибыль предприятий оборонного назначения к убыткам государства. А ведь мы уже помним, что Госаудит входит в структуру исполнительной власти, как и Министерство обороны Украины?

Согласно постановлению того же Кабинета Министров Украины 363 и закона "Об оборонных закупках" прибыль поставщиков не может превышать:

1 процент расходов отечественного предприятия на приобретение комплектующих изделий, спецоборудования, работ у других субъектов хозяйствования.

30 процентов остальных затрат в составе производственной себестоимости.

В случае импорта – 3 процента.

Тут все понятно?

Серия вторая. "Да, что дальше?"

Кроме заключения, Госаудит потребовал обращаться к поставщикам Министерства обороны и возвращать прибыль, полученную предприятием.

Министерство обороны подает в суд на заключение Госаудита. Но там ничего интересного не происходит. Тишина.

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Серия третья "Это вам не мелочь по карманам тырить, или зашли с козырей"

Тут начинается самое интересное. Нет, поставщиков по тыловому обеспечению пока не трогают. Неинтересно.

А вот пошли сразу по предприятиям оборонного комплекса. А у нас их не слишком много. Сами знаете, чем потопили крейсер "Москва", какие отзывы по "Богданам" по "стугнам" и "корсарам". Дальше продолжать не буду. Так вот, большинство из этих предприятий уже получили такие "письма счастья". Кроме того, за ними последовали дружными рядами Государственное бюро расследований с возбуждением уголовных производств и выписыванием подозрений.

Серия четвертая "Какая сказочная страна пиз@@ю"

Вы меня спросите: как прибыль можно назвать ущербом государству?

Как можно с предприятий оборонного назначения требовать возврат прибыли?

Как можно открывать уголовные дела по таким фактам и трактовать это как "нанесение государству ущерба в особо крупных размерах"?

Честно, я не умею логически объяснять алогичные вещи.

У меня вообще возникает вопрос, а на кого работает Госаудитслужба. Но не буду забегать вперед.

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Серия пятая "Разъяснение Министерства экономики Украины"

Наконец, на этой неделе мы получили 2 разъяснения по трактовке норм 335-го постановления от Минэкономики. Одно для Министерства обороны. Одно для Госаудитслужбы. Где четко написано, что при действии 335-го постановления калькуляция определяется 363-м постановлением.

Можно ли сказать, что это победа? Нет. Это первые трещины на бетонной стене.

Чем это чревато? Полная остановка производств оборонного назначения. И мы больше не услышим ни о "стугнах", ни о "корсарах", ни о "нептунах". Чем это нам угрожает ясно?

Эпилог : ̶Д̶Е̶В̶О̶Ч̶К̶И̶, ̶У̶Й̶М̶И̶Т̶Е̶ ̶В̶А̶Ш̶У̶ ̶М̶А̶Т̶Ь̶, или на кого работает Госаудит?

На основании вышеизложенного требую от Дениса Шмыгаля принять меры по приведению заключений Госаудита за 2022 год в части прибыли в составе цены в соответствие с законодательством и позицией Минэкономики.

Все, кто соглашается с этим тезисом, плюсуйтесь в комментах, тэгайте снова всех, расшаривайте. Потому что от этого зависит наша с вами судьба тоже.

Ваша мать драконов.

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Об авторе. Дана Яровая, волонтер

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оружие
военные силы Украины
Война с Россией
ГБР
Денис Шмыгаль
правительство Шмыгаля
оружие для Украины
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