Пусть эта тема уже успела набить оскомину, но сам факт болгарского агремана для Олеси Илащук — ничто по сравнению с последствиями, которые может повлечь за собой.

Можно было бы отнестись к кадровой политике Банковой (ведомство Кулебы я бы оставил в покое, поскольку в Украине современной все министерства можно считать как можно больше департаментами ОПУ Ермака), — так вот, можно было бы, как часть моих знакомых по-философски искать аналогии успешных неспециалистов на не характерных для их образования в должностях. Как, например, переводчица Рита Будинова-Климова, — посол Чехии времен Вацлава Гавела в США. Конечно, все аналогии хромают, потому что госпожа Рита до получения агремана была известной деятельницей диссидентского движения, а в ее доме дислоцировался чехословацко-американский центр, где создавались основы будущих отношений свободной страны с лидером свободного мира.

Может, со временем мы узнаем о невероятном расцвете экономических, политических, культурных отношений между Киевом и Софией, и все нынешние критики Илащук будут посрамлены и унижены. Но это может, и со временем…

Читайте также: Война в Украине глобальна по последствиям

Я совершенно не склонен к тому, чтобы делать какие-то торопливые выводы по поводу дипломатического статуса вчерашней сексологини и специалиста по обработке бриллиантов. Может, со временем мы узнаем о невероятном расцвете экономических, политических, культурных отношений между Киевом и Софией, и все нынешние критики Илащук будут посрамлены и унижены. Но это может, и со временем…

Пока же она — представительница воюющей страны, отчаянно нуждающейся в помощи в этой войне. Местом выполнения ее миссии является страна, мягко говоря, не бедная арсеналами вооружений, которые до сих пор используются в Украине, то есть наследия бывшего СССР. Более того, в Болгарии налажено производство не только военной техники позднесоветских образцов, но и запасных частей к ней и, что самое главное, боеприпасов. Мне кажется, что именно эти обстоятельства должны приниматься во внимание во время кастинга среди дипломатов, которые должны занять там должность Чрезвычайного и Полномочного посла.

В Москве серьезно рассматривали эту балканскую страну частью "русского мира". И небезосновательно. Исторически так сложилось, что болгары (как, наконец, и сербы и черногорцы) лелеют сентимент в Россию после того, как "белый царь" помог им освободиться из османского ига. И этот сентимент непрестанно подогревался при Советском союзе и после – после его краха, — Российской Федерацией.

Читайте также: Орбан завидует Путину

Болгария – не только член НАТО и Евросоюза. Я до сих пор склонен считать, что в Москве серьезно рассматривали эту балканскую страну частью "русского мира". И небезосновательно. Исторически так сложилось, что болгары (как, впрочем, и сербы, и черногорцы) лелеют сантимент в Россию после того, как "белый царь" помог им освободиться из османского ига. И этот сантимент непрестанно подогревался при Советском союзе и после – после его краха, — Российской Федерацией.

Общность "славянских корней", православной веры обусловили особые отношения Софии и Москвы, — при СССР даже шутили о Болгарии как 16-й республике "союза сестер".

Как следствие – куча пророссийских партий, представленных в болгарском парламенте, и куча агентов московского влияния. С этим всем должен был справляться профессиональный и опытный дипломат, а не неофитка с совершенно непрофильным образованием, опытом и портфолио.

Читайте также: Польша будет иметь сильнейшую армию в Европе

Естественно, болгары в первую очередь обиделись. Чисто по-человечески их можно понять, потому что уровень посла явно свидетельствует об уровне отношения официального Киева к стране его назначения.

Но кроме обиды, уже есть первые гораздо более серьезные выводы. Полсотни депутатов парламента (от тех же пророссийских партий "Возрождение" и БСП (социалисты) обратились в конституционный суд страны с просьбой проверить решение Народного собрания о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине на соответствие Основному Закону. Есть большие основания ожидать, что КС вынесет нежелательное для Киева заключение, хотя бы потому, что судьей-докладчиком по делу определен Янаки Стойлов, — эксдепутат парламента от БСП. И невероятные усилия, приложенные друзьями Украины для того, чтобы Болгария могла активнее помогать Украине, пойдут, мягко говоря, коту под хвост.

Есть большие основания ожидать, что КС вынесет нежелательное для Киева заключение, хотя бы потому, что судьей-докладчиком по делу определен Янаки Стойлов — эксдепутата парламента от БСП

Заруба, как говорится, была серьезной. Следует вспомнить, что сразу после голосования президент Болгарии Румен Радев (выдвиженец БСП) прямым текстом обвинил депутатов в… "разжигании войны".

Напомню также, что недавно, в июне прошлого года, премьер-министр страны Кирилл Петков призвал даже не заикаться о военной помощи Украине. "Довольно поднимать тему оружия для Украины", — сказал тогда он. Это при том, что у Петкова есть все основания обижаться на Россию. Именно он инициировал изгнание из страны одиозной посла РФ Элеоноры Митрофановой, вполне аргументированно считая, что именно в здании на софийском бульваре Драган Цанков плелись интриги по поводу объявления вотума недоверия его правительству.

Читайте также: У Украины есть только три сценария окончания войны

Поэтому на Банковой должны понимать, что назначая нового посла в Болгарии, они ступают на "минное поле". А саперы имеют соответствующие регламенты, принимаясь за столь сложную работу. И все процедуры там четко прописаны.

В политике похоже. И секс там тоже верно регламентирован. Импровизации, конечно, приветствуются, но с учетом рисков тоже.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспрессо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.