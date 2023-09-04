CBS: США намерены передать Украине $1 млрд подсанкционных российских активов
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США конфисковали незаконные российские активы на сумму свыше $1 млрд и теперь ищут возможность направить эти средства в Украину
Об этом сообщает CBS .
"Мы останавливали полеты самолетов в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Мы арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Мы предъявили обвинения тем, кто отмывал деньги в Великобритании. Таким образом, мы показали, что им не удастся ничего скрыть", - заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
Офис Лизы Монако руководит рабочей группой KleptoCapture, подразделением, созданным в марте 2022 года для применения санкций против российских олигархов и поиска их скрытых активов по всему миру. В Монако заявили, что эти усилия основываются на тесном сотрудничестве с иностранными партнерами.
В офисе Монако уверены в необходимости сотрудничества с международными союзниками и партнерами.
"Нам нужно их сотрудничество в расследованиях — и мы его получаем. Мы видим это действительно беспрецедентное, активное международное сообщество, которое собирается вместе, чтобы изолировать режим Путина, чтобы осудить его невероятную жестокость против украинского народа".
В прошлом году министерство юстиции США арестовало на Фидже суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежавшую российскому олигарху Сулейману Керимову, на основании вероятной причины нарушения законодательства США, в том числе закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, отмывании денег и заговора.
Минюст США также потребовал ареста яхты у берегов Испании стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежавшей олигарху Виктору Вексельбергу. В этом случае нарушениями являлись мошенничество, отмывание денег и санкции.
И Керимов, и Вексельберг попали под индивидуальные санкции министерства финансов США.
В частности, в прошлом году сенат США включил поправку в общий законопроект о расходах, чтобы использовать некоторые из этих конфискованных российских активов для помощи Украине в ее войне с Россией.
- После 10-го пакета санкций, заставивших банки обнародовать информацию о размере своих активов, Европейский Союз заблокировал более €200 млрд активов центрального банка России с тех пор, как Москва совершила полномасштабное вторжение в Украину
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