Об этом говорится в постановлении CAS .

В суде в Лозанне объяснили, что отклонили апелляцию россиян из-за бесперцидентных последствий, которые вызвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.

"Дело в повсеместном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества на конфликт, введении санкций и запретов на въезд в Россию. Присутствие российских лиц на международной арене может вызвать протесты и перерасти в насилие", - говорится в судебном решении.

В мае 2022 года УЕФА было решено, что российские команды не будут участвовать в следующем сезоне еврокубков. Сборная России не будет играть в группе Лиги наций и автоматически займет четвертое место в своей группе, а также 16-е место - в рейтинге всех команд Лиги B. Заявки России на проведение Евро-2028/2032 признаны недействительными из-за возможности плохого влияния на репутацию УЕФА, а также неопределенность сроков отстранения команд.

2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.

20 сентября УЕФА отстранил сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb