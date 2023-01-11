CAS отклонил апелляцию России по дисквалификации клубов и сборной из международных футбольных турниров
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России по отстранению клубов и сборной страны-агрессора от международных футбольных соревнований
Об этом говорится в постановлении CAS .
В суде в Лозанне объяснили, что отклонили апелляцию россиян из-за бесперцидентных последствий, которые вызвала полномасштабная агрессия РФ против Украины.
"Дело в повсеместном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества на конфликт, введении санкций и запретов на въезд в Россию. Присутствие российских лиц на международной арене может вызвать протесты и перерасти в насилие", - говорится в судебном решении.
В мае 2022 года УЕФА было решено, что российские команды не будут участвовать в следующем сезоне еврокубков. Сборная России не будет играть в группе Лиги наций и автоматически займет четвертое место в своей группе, а также 16-е место - в рейтинге всех команд Лиги B. Заявки России на проведение Евро-2028/2032 признаны недействительными из-за возможности плохого влияния на репутацию УЕФА, а также неопределенность сроков отстранения команд.
- 2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.
- 20 сентября УЕФА отстранил сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.
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