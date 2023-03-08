Carlsberg собирается продать бизнес в России к лету
Датская пивоваренная компания Carlsberg планирует в течение весны продать все активы в России
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Генеральный директор датского производителя пива Carlsberg Group Кеест Харт отметил, что выйдет на пенсию после завершения продажи бизнеса компании в РФ.
"Остаюсь в должности еще на полгода, что позволит мне и команде продолжить выполнение наших сложных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса к лету. После этого я сосредоточусь на работе некоторых интересных должностей, не связанных с управлением", - сказал гендиректор.
Он работал в компании в должности гендиректора с 2015 года.
- 28 марта 2022 года стало известно, что Россию покидает пивоваренный концерн Heineken. Тогда же и Carlsberg Group также объявила о своем выходе из РФ и продаже предприятий. Тогда компания отметила, что продолжит производство в России, пока будет искать нового собственника.
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