Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Генеральный директор датского производителя пива Carlsberg Group Кеест Харт отметил, что выйдет на пенсию после завершения продажи бизнеса компании в РФ.

"Остаюсь в должности еще на полгода, что позволит мне и команде продолжить выполнение наших сложных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса к лету. После этого я сосредоточусь на работе некоторых интересных должностей, не связанных с управлением", - сказал гендиректор.

Он работал в компании в должности гендиректора с 2015 года.