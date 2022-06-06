Cанкции против РФ: Международная рабочая группа разработала дорожную карту персональных ограничений в отношении чиновников, олигархов и руководителей компаний
Группа Ермака-Макфола представила дорожную карту по индивидуальным санкциям против россиян, в перечне потенциальных подсанкционных фамилий - олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний
Об этом сообщил Офис президента .
"Задача индивидуальных санкций заключается в усилении давления на руководящие элиты режима, что будет способствовать прекращению войны России против Украины. Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать самое быстрое и эффективное. То есть предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут самыми болезненными", - говорится в сообщении.
"Общее количество лиц, подлежащих санкции, составит более 100 000 человек, что составляет наибольшее количество индивидуальных санкций в истории", - говорится в "дорожной карте" санкций, разработанной международной группой Ермака-Макфола.
Самое главное, хотя это количество составляет менее 0,1% населения России, оно затрагивает большую часть именно того тонкого слоя российского общества, который представляет российскую элиту и богатых, объяснили авторы "карты".
В списке – олигархи, высшие чиновники, топ-менеджмент компаний, в том числе иностранцы, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей.
Кроме того, группа предлагает рассмотреть возможность введения индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.
По мнению участников рабочей группы, акцент следует сделать на фамилиях тех олигархов, которые пока избежали санкций в большинстве или во всех юрисдикциях, отмечает ОП.
Среди таких - Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля" и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга" и других крупных активов, Искандер Махмудов, который является совладельцем компаний "Трансойл", "Трансмашхолдинг" и т.д.
Против потенциальных подсанкционных лиц предлагается применить замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.
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