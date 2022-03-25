Об этом сообщает СNN со ссылкой на чиновников МАГАТЭ, – информирует Эспрессо.TV .

Согласно заявлению МАГАТЭ, Украина также не знает, когда может произойти следующая ротация.

"Регулирующий орган Украины (Энергоатом. - Ред.) сообщил МАГАТЭ в четверг, что российские обстрелы блокпостов в соседнем городе Славутич, где проживают многие сотрудники Чернобыльской атомной электростанции, "помешали им поехать на станцию и обратно", – говорится в сообщении.

Нынешний персонал, прибывший на станцию 20-21 марта, заменил находившийся там персонал с момента, когда российские войска взяли под контроль объект 24 февраля, сообщили в МАГАТЭ.

В пятницу (25 марта. - Ред.) Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения "предоставило дополнительную детальную техническую информацию о Центральной аналитической лаборатории в городе Чернобыль, которая, по его словам, в начале недели была "ограблена мародерами", — сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "в последние недели он выразил глубокую обеспокоенность сложной ситуацией, с которой сталкивается персонал, эксплуатирующий украинские ядерные объекты, где присутствуют российские военные". Он подчеркнул, что их способность выполнять свои важные задачи без лишнего давления является критической для поддержки ядерной безопасности.

Напомним, на оккупированную ЧАЭС прибыли российские пропагандисты для съемки фейка о работе станции, – Энергоатом.

Возле ЧАЭС горит лес, выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.

На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию находившихся на территории станции людей.

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