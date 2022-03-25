C 21 марта на ЧАЭС не было ротации персонала, - CNN
Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что с 21 марта на Чернобыльской АЭС не было ротации технического персонала
Об этом сообщает СNN со ссылкой на чиновников МАГАТЭ, – информирует Эспрессо.TV .
Согласно заявлению МАГАТЭ, Украина также не знает, когда может произойти следующая ротация.
"Регулирующий орган Украины (Энергоатом. - Ред.) сообщил МАГАТЭ в четверг, что российские обстрелы блокпостов в соседнем городе Славутич, где проживают многие сотрудники Чернобыльской атомной электростанции, "помешали им поехать на станцию и обратно", – говорится в сообщении.
Нынешний персонал, прибывший на станцию 20-21 марта, заменил находившийся там персонал с момента, когда российские войска взяли под контроль объект 24 февраля, сообщили в МАГАТЭ.
В пятницу (25 марта. - Ред.) Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения "предоставило дополнительную детальную техническую информацию о Центральной аналитической лаборатории в городе Чернобыль, которая, по его словам, в начале недели была "ограблена мародерами", — сообщили в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "в последние недели он выразил глубокую обеспокоенность сложной ситуацией, с которой сталкивается персонал, эксплуатирующий украинские ядерные объекты, где присутствуют российские военные". Он подчеркнул, что их способность выполнять свои важные задачи без лишнего давления является критической для поддержки ядерной безопасности.
- Напомним, на оккупированную ЧАЭС прибыли российские пропагандисты для съемки фейка о работе станции, – Энергоатом.
- Возле ЧАЭС горит лес, выявлено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.
- На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию находившихся на территории станции людей.
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