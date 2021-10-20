Бывший журналист Сергей Лещенко защищает власть Зеленского от медиа, - Казарин

Журналист Павел Казарин уточнил детали заочного конфликта Офиса президента Зеленского и команды программы "Обратный отсчет".

"К посту Мирославы я могу добавить только одну деталь. "Бывший журналист", который теперь защищает власть от медиа, - это Сергей Лещенко.

Сергей записал видео, в котором обвинил "Обратный отсчет" в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей соврал. Мы звали "слуг", но они стали навязывать нам свой "стоп-лист". Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы.

Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Замечательная преданность. Пиховшек бы вами гордился.

Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, так как программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги.



И поэтому у меня только один вопрос. Вам не стыдно? ", - написал на своей странице в Facebook Павел Казарин.