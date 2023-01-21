Бывший военный ВМС США погиб во время боевых действий в Украине
Бывший воин военно-морских сил США, дезертировавший почти четыре года назад, был убит во время боевых действий в Украине
Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя.
Как отмечается в заявлении ВМС, Дэниел В. Свифт погиб в Украине в среду, 19 января. В то же время не сообщили, как именно Свифт попал на войну.
"Мы не можем делать предположения относительно того, почему бывший моряк оказался в Украине", – заявили в ВМС.
Представитель военно-морского флота сказал, что Свифт дезертировал из армии 11 марта 2019 года.
Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воевавшего в Украине, но не предоставившего дополнительных подробностей об обстоятельствах.
"Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь, – сказал представитель Госдепа. – Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить".
Как пишет Forbes , Свифт присоединился к военно-морским силам США в 2005 году, а в 2006 году прошел обучение военно-морских котиков, согласно служебной версии, предоставленной ВМС. Во время службы в армии получил награды и награды за службу в Ираке и Афганистане. Его послужной список также содержит непонятный перерыв в службе с начала 2014 года до конца 2015 года. Его последним назначением было специальное военное подразделение в августе 2016 года.
По некоторым сообщениям, бывший военнослужащий ВМС США скончался от ранений, полученных во время боя на востоке Украины. По версии издания, он воевал вместе с украинскими войсками в городе Бахмут, который был местом интенсивных боев.
Сообщается, что Свифт получил серьезное ранение в голову, из-за чего оказался в критическом состоянии.
Свифт является, по крайней мере, седьмым американцем, погибшим во время войны в Украине.
- 8 ноября 2022 года сообщили о гибели добровольца из США, воине Интернационального легиона. Он стал шестым американцем, погибшим в войне в Украине
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