Бывший военнопленный из Оленовки: Я был готов к любым коварным планам, но такого теракта не ожидал
Боец бригады "Азов" с позывным Крафт рассказал, что на сегодня более 700 бойцов подразделения "Азов" продолжают находиться в плену
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"До этого теракта я уже два месяца находился в колонии Оленовки и немного смирился, поэтому был готов к любым коварным планам. Ведь ожидать именно такого никто не мог. У каждого были свои догадки, почему нас переселяют в отдельный цех. Однако предсказать подобного рода теракта мы не могли", - рассказал боец бригады "Азов".
Крафт отметил, что очень хорошо, что журналистами поднимаются темы пленных и казни в Оленовке, потому что это должно приобретать общественный резонанс, чтобы никто не забывал произошедших событий.
"Сейчас более 700 бойцов именно нашего подразделения "Азов" находятся в плену, еще больше в плену военных из смежных подразделений, которые помогали нам защищать Мариуполь. Об этом нужно постоянно напоминать, потому что люди иногда забывают", - сказал боец.
Что известно о российском теракте в Оленовке
29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.
Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступа к месту трагедии представителям КК не дала .
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.
30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.
В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.
5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.
26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка.
25 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление РФ, якобы удар по колонии в Оленовке был нанесен ракетой HIMARS.
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