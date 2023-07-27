Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"До этого теракта я уже два месяца находился в колонии Оленовки и немного смирился, поэтому был готов к любым коварным планам. Ведь ожидать именно такого никто не мог. У каждого были свои догадки, почему нас переселяют в отдельный цех. Однако предсказать подобного рода теракта мы не могли", - рассказал боец бригады "Азов".

Крафт отметил, что очень хорошо, что журналистами поднимаются темы пленных и казни в Оленовке, потому что это должно приобретать общественный резонанс, чтобы никто не забывал произошедших событий.

"Сейчас более 700 бойцов именно нашего подразделения "Азов" находятся в плену, еще больше в плену военных из смежных подразделений, которые помогали нам защищать Мариуполь. Об этом нужно постоянно напоминать, потому что люди иногда забывают", - сказал боец.

Что известно о российском теракте в Оленовке

29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступа к месту трагедии представителям КК не дала .

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка.

25 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление РФ, якобы удар по колонии в Оленовке был нанесен ракетой HIMARS.