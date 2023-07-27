Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Бывший военнопленный из Оленовки: Я был готов к любым коварным планам, но такого теракта не ожидал
Эксклюзив

Бывший военнопленный из Оленовки: Я был готов к любым коварным планам, но такого теракта не ожидал

27 июля, 2023 четверг
12:38
Война с Россией

Боец бригады "Азов" с позывным Крафт рассказал, что на сегодня более 700 бойцов подразделения "Азов" продолжают находиться в плену

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"До этого теракта я уже два месяца находился в колонии Оленовки и немного смирился, поэтому был готов к любым коварным планам. Ведь ожидать именно такого никто не мог. У каждого были свои догадки, почему нас переселяют в отдельный цех. Однако предсказать подобного рода теракта мы не могли", - рассказал боец бригады "Азов".

Крафт отметил, что очень хорошо, что журналистами поднимаются темы пленных и казни в Оленовке, потому что это должно приобретать общественный резонанс, чтобы никто не забывал произошедших событий.

"Сейчас более 700 бойцов именно нашего подразделения "Азов" находятся в плену, еще больше в плену военных из смежных подразделений, которые помогали нам защищать Мариуполь. Об этом нужно постоянно напоминать, потому что люди иногда забывают", - сказал боец.

Что известно о российском теракте в Оленовке

29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступа к месту трагедии представителям КК  не дала .

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленевка.

25 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление РФ, якобы удар по колонии в Оленовке был нанесен ракетой HIMARS.

Общество
Мариуполь
пленние
Донетчина
Оленевка
Читайте также:
радбез ООН
26 июля, 2023 среда
На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
26 июля, 2023 среда
Из регионов РФ начали возвращать "эвакуированных" украинцев в оккупированный Мариуполь, но им негде жить, - Андрющенко
Дніпро-1
26 июля, 2023 среда
Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.96
    Покупка 36.96
    Продажа 37.72
  • EUR
    Покупка 41.05
    Продажа 42.04
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
13:25
Новости компаний
Компания Ferrexpo внедряет в производственный процесс инициативы из собственного Банка идей
13:00
Оккупационная власть Крыма закрыла доступ на Арабатскую косу, соединяющую полуостров с Херсонщиной
12:38
Ким Чен Ын в КНДР показал Шойгу запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты, - Reuters
12:29
Россияне за сутки обстреляли 13 областей Украины, 3 человека погибли, 18 ранены. Ситуация по регионам
12:20
В России упал вертолет Ми-8: шесть погибших и семь пострадавших
12:16
Руководитель Музея Голодомора готовит иск в суд из-за травли
12:07
Космический аппарат NASA откорректировал курс, чтобы приблизиться к Земле для передачи образца астероида
12:01
OPINION
Соратник Мураева дальше учит нас "любить родину"
11:49
Обновлено
Зеленский провел выездную Ставку в Днепре: говорили о защите неба и ситуации на фронте
11:29
Число жертв атаки РФ на Одессу 23 июля возросло до двух
11:09
Ллойд Остин
"Украина хорошо подготовлена, имеет ряд вариантов и продолжит давить": Остин о контрнаступлении ВСУ
11:03
ФСБ
ФСБ заявила, что обнаружила следы взрывчатки на судне из Турции, следовавшем в РФ
10:56
СБУ задержала харьковчанина, обвиняемого в подготовке ракетной атаки на город
10:54
Обзор
Украина начала новый толчок контрнаступления, а Вагнер увеличивает опасения атак на границе с Беларусью. Акценты мировых СМИ 27 июля
10:43
В Черном море враг держит ракетоноситель с 4 "калибрами"
10:39
Эксклюзив
Враг немного поддавливает с севера в Серебрянском лесничестве в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко
10:29
"Ворскла" - "Дила": где и когда смотреть матч Лиги конференций
10:29
Томоко Акане
МВД России объявило в розыск судью МКС, выдавшую ордер на арест Путина
10:27
NASA признали одним из лучших работодателей США для женщин в 2023 году
10:23
доллар
Доллар и евро подорожали в обменниках: курс валют на 27 июля
10:15
Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" за возобновление существующего законодательства об е-декларировании, которое ввела наша команда", – Ирина Геращенко
10:13
Прибыль Meta выросла до $7,8 млрд за последний квартал
10:04
OPINION
Мой народ не такой. А особенно сейчас
09:56
В британской разведке объяснили роль российских вертолетов Ka-52M на фронте
09:42
В Раду внесли законопроект о возобновлении е-декларирования
09:35
В морг оккупированного Первомайска на Луганщине доставили тела 109 оккупантов, в больнице не успевают оказывать медпомощь россиянам, - Генштаб
09:22
Эксклюзив
Оккупанты продолжают фейковое восстановление Северодонецка, - руководитель МВГА Стрюк
09:13
Обновлено
Российский истребитель повредил американский беспилотник над Сирией. Белый дом отреагировал
09:08
РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по Купянскому району: погибла женщина, четверо ранены
08:47
ВСУ начали механизированную операцию в Запорожской области и прорвали оборонные позиции РФ, - ISW
08:47
В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
08:46
Инфографика
За сутки Россия потеряла 590 военных, 40 крылатых ракет и 11 боевых бронемашин, - Генштаб ВСУ
08:44
Эксклюзив
Бердянск
Попытки окупантов открыть в Бердянске аквапарк и филиал "Артека" тщетны, - заместитель председателя райсовета Дудукалов
08:41
Ночью силы ПВО уничтожили 8 "шахедов"
08:14
Обновлено
Ночная атака: в Одесской области РФ попала в админздание порта, погиб сотрудник, в Хмельницкой и Днепропетровщине работала ПВО
08:09
OPINION
Россию, как когда-то Германию, ждет процесс денацификации
07:59
В небе над Аризоной появилось кроваво-красное свечение после того, как ракета SpaceX пробила дыру в верхних слоях атмосферы
07:11
США перебросили истребители F-35 на Ближний Восток из-за атаки РФ на американский дрон
06:49
В случае смерти Путина, Ирландия вряд ли выразит соболезнования России, - премьер Варадкар
06:37
Россия разрушила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден за 9 дней атак, - Кубраков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV