Бывший вице-президент США Майк Пенс прибыл в Украину с необъявленным визитом
Бывший вице-президент и действующий кандидат в президенты США, республиканец Майк Пенс в четверг, 29 июня, прибыл в Украину, чтобы продемонстрировать свою поддержку
Об этом сообщает CNN. Также политик подтвердил эту информацию в твиттере.
Пенс приватно встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским за закрытыми дверями. Он отметил, что его решимость поддержать Украину сильнее, чем когда-либо.
В столице Украины Пенс посетил детский центр для украинской молодежи с оккупированных территорий и насильственно вывезенных в Россию, почтил память погибших защитников Украины у Стены памяти и осмотрел Михайловский собор.
Фото: ВТО
В Свято-Михайловском златоверхом монастыре Пенс встретился с главой ПЦУ Епифанием.
Фото: ВТО
Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, во время общения речь шла о борьбе народа Украины против российского агрессора и отстаивании нашей свободы и независимости. Кроме того, Епифаний рассказал гостю о религиозной ситуации в Украине и деятельности капелланов ПЦУ.
Фото: ВТО
Также Пенс посетил Бучу, Ирпень и Мощун на Киевщине, которые в прошлом году подверглись значительным разрушениям в результате обстрелов и насилию против мирных жителей во время российской оккупации. Он возложил цветы к мемориалам погибшим в войне.
"Американский народ молится вместе с вами, поддерживая вас в Украине", – сказал Пенс семьям, которых встретил в Ирпене.
"Я считаю, что Америка – лидер свободного мира, – отметил Пенс в комментарии NBC News . – Но приехать сюда просто как частный гражданин – иметь возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат, которые держали линию в этих лесах, увидеть героизм людей здесь, в Ирпене, сдерживавших российскую армию, увидеть семьи, чьи дома были буквально обстреляны в разгар непровоцированного российского вторжения – это лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжить призывать к сильной поддержке Америкой наших украинских друзей и союзников".
Майк Пенс стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, встретившимся с президентом Владимиром Зеленским во время нынешней кампании. Однако этот визит Пенса – не первый с самого начала полномасштабного вторжения России. В марте 2022 года Пенс побывал на украинской границе и встретился с беженцами, покинувшими свои дома, спасаясь от насилия.
Обе поездки организовала Samaritan's Purse, американская евангельская благотворительная организация по оказанию помощи пострадавшим от катастроф, которой руководит пастор Франклин Грэм. Пенс и его супруга раньше были волонтерами в этой организации.
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