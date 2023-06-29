Об этом сообщает CNN. Также политик подтвердил эту информацию в твиттере.

Пенс приватно встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским за закрытыми дверями. Он отметил, что его решимость поддержать Украину сильнее, чем когда-либо.

В столице Украины Пенс посетил детский центр для украинской молодежи с оккупированных территорий и насильственно вывезенных в Россию, почтил память погибших защитников Украины у Стены памяти и осмотрел Михайловский собор.

Фото: ВТО

В Свято-Михайловском златоверхом монастыре Пенс встретился с главой ПЦУ Епифанием.

Фото: ВТО

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, во время общения речь шла о борьбе народа Украины против российского агрессора и отстаивании нашей свободы и независимости. Кроме того, Епифаний рассказал гостю о религиозной ситуации в Украине и деятельности капелланов ПЦУ.

Фото: ВТО

Также Пенс посетил Бучу, Ирпень и Мощун на Киевщине, которые в прошлом году подверглись значительным разрушениям в результате обстрелов и насилию против мирных жителей во время российской оккупации. Он возложил цветы к мемориалам погибшим в войне.

"Американский народ молится вместе с вами, поддерживая вас в Украине", – сказал Пенс семьям, которых встретил в Ирпене.

"Я считаю, что Америка – лидер свободного мира, – отметил Пенс в комментарии NBC News . – Но приехать сюда просто как частный гражданин – иметь возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат, которые держали линию в этих лесах, увидеть героизм людей здесь, в Ирпене, сдерживавших российскую армию, увидеть семьи, чьи дома были буквально обстреляны в разгар непровоцированного российского вторжения – это лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжить призывать к сильной поддержке Америкой наших украинских друзей и союзников".

Майк Пенс стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, встретившимся с президентом Владимиром Зеленским во время нынешней кампании. Однако этот визит Пенса – не первый с самого начала полномасштабного вторжения России. В марте 2022 года Пенс побывал на украинской границе и встретился с беженцами, покинувшими свои дома, спасаясь от насилия.

Обе поездки организовала Samaritan's Purse, американская евангельская благотворительная организация по оказанию помощи пострадавшим от катастроф, которой руководит пастор Франклин Грэм. Пенс и его супруга раньше были волонтерами в этой организации.