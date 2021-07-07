Бывший тренер Усика дал "рецепт" победы над Джошуа
Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир заявил, что для победы над британцем Энтони Джошуа украинец должен быть мобильным все 12 раундов
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Башира, Усик должен использовать в бою с Джошуа все свои сильные стороны - стойку левши, джеб и мобильность.
"Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: " Выходи и делай все то, что умеешь, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, с одной стороны в другую, "кусай" его джебом левши, с которым очень сложно иметь дело. В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру Джошуа в собственные силы. Держись подальше от канатов, продолжай сражаться в центре ринга ", - посоветовал Башир.
Он добавил, что для успешной реализации этого плана Усик должен быть физически готов провести на ринге все 12 раундов.
"Главное для него - не потерять веру в свои силы, не отходить от плана боя, быть разумным. У него должен быть вместительный топливный бак, чтобы быть мобильным все 12 раундов", - пояснил Башир.
В 2016 году американец привел Александра Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017-го боксер прекратил сотрудничество с американцем.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что бой между британцем и украинцем состоится 25 сентября в Лондоне.
- Напомним, 6 июля Александр Красюк заявил, что у Джошуа ложное представление о превосходстве над Александром Усиком в габаритах.
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