Бывший тренер Усика дал "рецепт" победы над Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Башира, Усик должен использовать в бою с Джошуа все свои сильные стороны - стойку левши, джеб и мобильность.

"Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: " Выходи и делай все то, что умеешь, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, с одной стороны в другую, "кусай" его джебом левши, с которым очень сложно иметь дело. В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру Джошуа в собственные силы. Держись подальше от канатов, продолжай сражаться в центре ринга ", - посоветовал Башир.

Он добавил, что для успешной реализации этого плана Усик должен быть физически готов провести на ринге все 12 раундов.

"Главное для него - не потерять веру в свои силы, не отходить от плана боя, быть разумным. У него должен быть вместительный топливный бак, чтобы быть мобильным все 12 раундов", - пояснил Башир.

В 2016 году американец привел Александра Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017-го боксер прекратил сотрудничество с американцем.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что бой между британцем и украинцем состоится 25 сентября в Лондоне.