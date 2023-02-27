Бывший тренер сборной Германии возглавил участника плей-офф ЧМ-2022
Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн возглавил национальную команду Южной Кореи
Об этом сообщает Корейская футбольная ассоциация в Twitter.
Клинсманн подписал контракт до 2026 года, когда состоится чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
58-летний специалист тренировал сборную Германии в 2004-2006 годах и привел ее к бронзовым наградам ЧМ-2006. Также он возглавлял сборную США и немецкие "Баварию" и "Герту".
В должности тренера сборной Южной Кореи немец заменит португальца Паулу Бенту, который вывел команду в 1/8 финала чемпионата мира-2022, где она уступила Бразилии.
-
5 декабря в 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное