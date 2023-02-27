Об этом сообщает Корейская футбольная ассоциация в Twitter.

Клинсманн подписал контракт до 2026 года, когда состоится чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

58-летний специалист тренировал сборную Германии в 2004-2006 годах и привел ее к бронзовым наградам ЧМ-2006. Также он возглавлял сборную США и немецкие "Баварию" и "Герту".

В должности тренера сборной Южной Кореи немец заменит португальца Паулу Бенту, который вывел команду в 1/8 финала чемпионата мира-2022, где она уступила Бразилии.