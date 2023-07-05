Бывший тренер "Барселоны" возглавил ПСЖ
Новым главным тренером французского футбольного клуба ПСЖ стал испанец Луис Энрике, тренировавший "Барселону"
Об этом сообщает ПСЖ в Twitter.
Луис Энрике заменил на посту главного тренера француза Кристофа Галтье. Испанец заключил с парижанами контракт на 2 года.
Что известно о Луисе Энрике
53-летний Луис Энрике ранее тренировал испанские "Сельту", "Барселону", итальянскую "Рому" и национальную команду Испании.
Вместе с каталонцами в сезоне 2014/2-15 он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпиона мира. Кроме того, Луис Энрике привел "Барсу" к двум титулам чемпиона Испании и трем победам в кубке страны.
Кто такой Кристоф Галтье
56-летний Галтье привел ПСЖ к победе в чемпионате Франции, но провалился в Лиге чемпионов, где парижане вылетели в 1/8 финала, уступив "Баварии".
Также он возглавлял "Ниццу", которую вывел в финал кубка Франции. В 2021 году работал с "Лиллем", приведшим к золотым медалям национального первенства.
Также Галтье ранее тренировал "Сент-Этьен" и "Марсель".
- 5 июля ПСЖ уволил Кристофа Галтье с должности главного тренера.
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